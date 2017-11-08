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В Японии упал и загорелся вертолет, погибли четверо

Происшествия

Вертолет потерпел крушение в том же месте, где в 1985 году произошла одна из крупнейших авиакатастроф в мире

Токио, 8 ноября 2017, 11:58 — REGNUM  Четыре человека погибли при крушении вертолета в селе Уэно, расположенного на северо-западе от Токио, передает 8 ноября издание The Mainichi со ссылкой на местные власти.

«Вертолет упал примерно в 14:30 и загорелся, это произошло в префектуре Гумма, в месте катастрофы японской авиации в 1985 году», — говорится в сообщении.

На борту вертолета находились четыре сотрудника вертолетной службы, они направлялись из Тотиги в Яманаши. После падения в местные правоохранительные органы начали поступать многочисленные сообщения о катастрофе. Сообщалось, что вертолет упал примерно в 700 метрах к западу от администрации поселения.

Напомним, в 1985 году в этом месте потерпел крушение Boeing 747, принадлежащий авиакомпании Japan Air Lines. На его борту находились 524 человека, из которых выжили только четверо.

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Авиапроисшествия
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