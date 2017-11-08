В Петербурге наркоман порезал врача и покончил с собой

Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Молодой человек с признаками воздействия наркотика причинил ранение врачу поликлиники, который пытался оказать ему помощь, а затем совершил самоубийство. Об этом сообщило 8 ноября Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 7 ноября в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В поликлинику за медицинской помощью пришел 22-летний местный житель, которому был поставлен диагноз «отравление неустановленным веществом наркотического действия».

«Во время оказания медицинской помощи мужчина повел себя неадекватно, разбил стекло, осколком которого причинил себе порезы шеи и предплечья, после чего поцарапал руку врачу», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

После этого наркоман выбежал прочь из поликлиники. Через некоторое время тело злоумышленника было найдено у одного из высотных домов по Ленинскому проспекту. По предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи нападений на врачей в Петербурге и Ленобласти в последнее время происходили неоднократно. Чаще всего под горячую руку пациентов и их окружения попадают врачи скорой помощи.

Например, в апреле на женщину — фельдшера скорой помощи в Ленобласти натравили собаку, которая вцепилась в руку медработника и нанесла телесные повреждения.

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В селе Павлово Всеволожского района Ленобласти прибывшую на вызов женщину-фельдшера избила ногами хозяйка квартиры, где гуляла пьяная компания мужчин и женщин.

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В конце мая пожилой мужчина в Петербурге, к которому была вызвана бригада скорой помощи, угрожал медикам пистолетом.