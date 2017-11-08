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В Москве задержан подозреваемый в «минировании» спорткомплекса

Происшествия

Жителю столицы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Москва, 8 ноября 2017, 11:31 — REGNUM  Мужчина, подозреваемый в «минировании» спорткомплекса, задержан в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска на ул. Адмирала Лазарева задержали подозреваемого, безработного жителя Юго-Западного округа Москвы, — говорится в сообщении. — В отношении задержанного возбуждено уголовное дело».

Жителю столицы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, 7 ноября неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва в спортивном комплексе на Олимпийском проспекте. Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, никаких опасных предметов не выявили.

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