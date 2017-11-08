Жилинспекция Сахалина выписывала сама себе миллионные премии

Южно-Сахалинск, , 11:27 — REGNUM Сотрудники Жилищной инспекции Сахалинской области безосновательно премировали самих себя на огромные суммы. В ситуации разбирались региональный ОНФ и областная прокуратура, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Проверку прокуратура Сахалинской области провела с привлечением регионального минфина. Выяснилось, что и.о. начальника сахалинской Жилинспекции сама себе выписывала премии и незаконно потратила на эти цели 1,2 млн рублей.

Аналогичная практика в инспекции распространялась и на других сотрудников. Премии в региональной организации выписывались сотрудникам без должных оснований, а их размеры определялись буквально «с потолка».

В своих действиях и.о. руководителя инспекции опиралась на локальный правовой акт, противоречащий действующему законодательству.

Прокуратуре области пришлось опротестовать этот документ, а губернатору Сахалина Олегу Кожемяко внесено представление об устранении нарушения закона.

В Следственном управлении СК РФ по Сахалинской области уже получили материалы для проведения проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, жители сахалинских муниципалитетов часто жалуются на плохое состояние жилища. В сахалинском Макарове, например, люди недовольны качеством жилья, многое из которого давно пора отнести к категории ветхого.

В 2016 году прокуратура Сахалинской области выявила более 800 нарушений в сфере реализации программы по переселению из аварийного жилья. По данным на февраль 2017 года Сахалинская область занимает одно из первых мест в РФ по количеству жилища с туалетами на улице.