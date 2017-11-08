Ребенок выпал из автобуса во время движения в Кисловодске

Кисловодск, Ставропольский край, 8 ноября 2017, 11:07 — REGNUM Полуторагодовалая девочка выпала из автобуса в Ставропольском крае из-за незакрытой двери. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополье».
ДТП произошло во вторник, 7 ноября, в Кисловодске.
«Водитель маршрута №8 открыл дверь в салон, но не остановился, — говорится в сообщении. — В результате полуторагодовалая девочка выпала из автобуса».
Отмечается, что ребенок, получивший травму головы, был госпитализирован в местную больницу.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.