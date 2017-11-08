Ребенок выпал из автобуса во время движения в Кисловодске

Кисловодск, Ставропольский край, , 11:07 — REGNUM Полуторагодовалая девочка выпала из автобуса в Ставропольском крае из-за незакрытой двери. Об этом сообщает ГТРК «Ставрополье».

ДТП произошло во вторник, 7 ноября, в Кисловодске.

«Водитель маршрута №8 открыл дверь в салон, но не остановился, — говорится в сообщении. — В результате полуторагодовалая девочка выпала из автобуса».

Отмечается, что ребенок, получивший травму головы, был госпитализирован в местную больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.