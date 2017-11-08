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Главу крымского УФАС обнаружили мертвым

Происшествия

По предварительным данным, Тимофей Кураев совершил самоубийство

Симферополь, 8 ноября 2017, 10:43 — REGNUM  Главу управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева нашли мертвым в его квартире в ночь на 8 ноября, передает «Крыминформ».

"Действительно, он был найден мертвым. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются», — сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Кураев совершил самоубийство.

Тимофей Кураев родился в 1973 году в Москве. Окончил Московский государственный университет путей сообщения и Всероссийскую академию внешней торговли. С 1996 года работал в органах внутренних дел. В июле 2014 года возглавил УФАС Крыма и Севастополя.

Ранее сообщалось, что бывшего министра правительства Уэльса Карла Сарджента нашли мертвым после его увольнения из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Местные СМИ высказали предположение о возможном самоубийстве политика, однако полиция не подтверждает эти данные.

Сарджента отстранили от должности министра и лишили членства в Лейбористской партии. После отставки Сарджент продолжал исполнять функции депутата Ассамблеи от избирательного округа Эйлин и Дисайд.

Свою вину по поводу обвинений в сексуальных домогательствах Сарджент отрицал и требовал провести независимое расследование.

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Самоубийства

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