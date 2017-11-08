Супруга командира разбившегося у берегов Норвегии Ми-8 просит помощи

Тобольск, Тюменская область, , 10:30 — REGNUM В Тюменской области просит помощи супруга командира вертолета Ми-8, разбившегося у берегов Норвегии. О своем тяжелом материальном положении она сообщила на странице в социальной сети, опубликовав номер банковской карты для перечисления денег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, крушение российского вертолета Ми-8, летевшего из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург, произошло 26 октября 2017 года в нескольких километрах от архипелага Шпицберген. На борту находилось восемь человек, двое из них — тюменцы. Спасатели на данный момент обнаружили обломки вертолета и тело одного погибшего — Максима Каулио, сотрудника института Арктики и Антарктики.

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Что сталось с остальными людьми на борту рухнувшего воздушного судна, пока неизвестно. Ясно лишь, что они не успели воспользоваться спасательными жилетами, которые должны надуваться вручную.

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Рухнувшим у берегов Норвегии Ми-8 управляли жители Тюменской области: командир Евгений Баранов из Тобольска и второй пилот Владимир Фролов из Тюмени. Глава региона Владимир Якушев поручил органам социальной защиты помочь семьям погибших лётчиков. Размер финансовой помощи не озвучивался.

Супруга одного из пропавших, Оксана Баранова, сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о том, что благодарна губернатору Тюменской области за содействие, однако ей одной с маленьким ребенком на руках не расплатиться с долгами за ипотеку.

«Никогда ни о чем не просила, но сейчас действительно критическое положение. У нас была ипотека в Сбербанке в строящемся доме, банк не идет ни на какие уступки в связи со сложившейся ситуацией. Я вынуждена просить о помощи, кто сколько может», — сообщает отчаявшаяся женщина.

И отмечает, что руководство компании «Конверс Авиа», где работал ее супруг, не только не предложило помощь, но и даже не выразило соболезнования.

Добавим, по сообщению сайта правительства РФ, 7 ноября ведомствам МЧС, МИД, Минтранса и Росавиации было поручено проработать и организовать решение всех вопросов, связанных с материальными выплатами семьям погибших, а также оказанием иной необходимой помощи, в том числе по организации обучения и отдыха детей погибших.

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