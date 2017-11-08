Среда, 8 Ноября 2017 года
10:31:39 МСК

МАК расследует крушение Ан-2 в Амурской области

Происшествия

Сформирована специальная комиссия

Благовещенск, 8 ноября 2017, 10:25 — REGNUM  Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию, которая займётся расследованием крушения самолёта Ан-2 недалеко от амурского посёлка Экимчан, в результате которого погиб один из пилотов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Названы возможные причины крушения Ан-2 в Амурской области

В пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета отметили, что в соответствии с законодательством РФ была сформирована комиссия по расследованию авиационного происшествия с Ан-2 в Амурской области, специалисты уже приступили к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 ноября самолёт Ан-2 с двумя пилотами на борту разбился у Экимчана. В МЧС предположили, что судно не смогло набрать нужную высоту, совершило жёсткую посадку и загорелось, один из членов экипажа погиб. Расследуется уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить