МАК расследует крушение Ан-2 в Амурской области

Благовещенск, , 10:25 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию, которая займётся расследованием крушения самолёта Ан-2 недалеко от амурского посёлка Экимчан, в результате которого погиб один из пилотов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета отметили, что в соответствии с законодательством РФ была сформирована комиссия по расследованию авиационного происшествия с Ан-2 в Амурской области, специалисты уже приступили к работе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 ноября самолёт Ан-2 с двумя пилотами на борту разбился у Экимчана. В МЧС предположили, что судно не смогло набрать нужную высоту, совершило жёсткую посадку и загорелось, один из членов экипажа погиб. Расследуется уголовное дело.