Пять человек погибли на пожаре под Воронежем

Воронеж, , 10:04 — REGNUM Пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в городе Эртиль Воронежской области утром 8 ноября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило около 05:21, в 06:38 возгорание было ликвидировано.

При тушении пожара были обнаружены тела пяти человек — 29-летнего мужчины, 37-летней женщины, а также троих маленьких детей (возраст пока не сообщается).

Сейчас в причинах трагедии разбираются следователи, проводится проверка, специалисты устанавливают причину пожара.

Отметим, что, по данным, которые прозвучали в октябре на совещании у главы региона Алексея Гордеева, именно период прохождения отопительного сезона — с октября по март — является самым пожароопасным, в это время чаще всего происходят пожары с погибшими: ежегодно в огне в осенне-зимний период гибнет около 120 человек. При этом основная часть пожаров приходится на жилой сектор, и причинами становится нарушения при эксплуатации печей или электронагревательных приборов.