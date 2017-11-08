В Москве у пенсионерки украли автомобиль стоимость 8 млн рублей

Москва, , 10:07 — REGNUM В Москве у пенсионерки украли Mercedes-Benz S 400 стоимостью 8 млн рублей. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, вечером 7 ноября неработающая женщина 1957 года рождения обратилась в службу «02» и сообщила, что неизвестные украли её автомобиль, припаркованный на Мичуринском проспекте в Олимпийской деревне.

«Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что по указанному адресу неизвестный похитил принадлежащий заявительнице автомобиль Mercedes-Benz S 400 и скрылся, — говорится в сообщении. — Материальный ущерб составил 8 млн рублей».

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемого и похищенную иномарку.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области 14-летняя девушка пыталась угнать автомобиль, чтобы добраться домой. Она забралась в незапертый ВАЗ-2016 и пыталась завести его, однако услышала голоса прохожих и убежала.

Позже владелица автомобиля обнаружила повреждения и обратилась в полицию. Правоохранители нашли подозреваемую и возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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