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ДНР: Взрыв на военном складе произошел на подконтрольной ВСУ территории

Происшествия

«Судя по заявлению, командование ВСУ абсолютно не владеет обстановкой»

Донецк, 8 ноября 2017, 09:41 — REGNUM  Ответственность за взрыв на складе боеприпасов в населенном пункте Опытное в Донбассе лежит на украинских силовиках, так как эта территория находится под контролем Киева. Об этом, как передает РИА «Новости», завили в оперативном командовании Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Судя по заявлению, командование ВСУ абсолютно не владеет обстановкой и в своем сообщении указало, что Опытное находится на территории, подконтрольной ДНР, — отметили в оперативном командовании ДНР. — Это, конечно, льстит нам. Но требуется уточнение: трагедия произошла на временно оккупированной территории ВСУ».

Ранее представители Украины сообщили о взрыве принадлежащего ополченцам склада боеприпасов в районе подконтрольного ДНР поселка Опытное.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября на складе боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком вспыхнул крупный пожар. ЧП произошло в районе поселка Опытное (район аэропорта Донецка), который находится под контролем ВСУ.

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Гражданская война на Украине
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