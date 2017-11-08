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В Госавтоинспекции проверяют видео с нарушением ПДД у стен Кремля

Происшествия

Водитель решил объехать пробку под мостом, двигаясь по полосе встречного движения

Москва, 8 ноября 2017, 09:25 — REGNUM  Сотрудники Госавтоинспекции проверяют видеозапись, на которой водитель автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, передает 8 ноября РБК со ссылкой на ведомство.

На кадрах опубликованного в соцсетях видео показано, как автомобиль пересекает двойную сплошную линию под мостом, и некоторое время едет по встречке, после чего возвращается в свой ряд.

Из записи также следует, что нарушение произошло у стен Кремля на одной из столичных набережных. При этом съемку проводит пассажир, находящийся на переднем сидении.

Ранее в России были введены новые правила проезда перекрестков с круговым движением, теперь при въезде на перекресток с круговым движением приоритет получают водители, двигающиеся по кругу.

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Дорожно-транспортные происшествия

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