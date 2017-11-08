Среда, 8 Ноября 2017 года
10:31:32 МСК

В Амурской области нашли мертвым пропавшего главу поселка

Происшествия

Причины смерти чиновника не сообщаются

Благовещенск, 8 ноября 2017, 09:20 — REGNUM  Пропавший 2 ноября 2017 г. глава поселка Новобурейский Амурской области Андрей Новокрещенов найден мертвым. Об этом говорится в сообщении администрации поселка, обнародованном на странице в соцсети Instagram.

«Новокрещёнов Андрей Сергеевич. Любим. Помним. Скорбим», — говорится в сообщении, размещенном рядом с фотографией портрета чиновника с траурной лентой.

Причины смерти Новокрещенова не сообщаются.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 39-летнего жителя поселка Новобурейский.

Расследование уголовного дела продолжается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нераскрытые убийства

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить