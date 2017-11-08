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На Украине напали на журналистов «Радио Свободы»

Происшествия

Работники СМИ пытались снять прилет Виктора Медведчука

Киев, 8 ноября 2017, 08:29 — REGNUM  На журналистов украинской редакции радиостанции «Радио Свобода» напали охранники лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, написал 8 ноября журналист радиостанции Михаил Ткач на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, инцидент произошел около VIP-терминала в аэропорту «Киев», когда Медведчук возвратился из России на Украину. Журналисты «Радио Свободы» хотели заснять прилет политика, однако этому активно начали мешать охранники Медведчука и «люди в балаклавах и масках».

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«Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбили камеру из рук», — сказал Ткач.

Как отметила корреспондент радостанции Наталья Седлецкая на своей странице в соцсети Facebook, охрана лидера общественного движения постоянно препятствует работе журналистов из «Радио Свободы».

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«В течение последних недель охранники Медведчука регулярно изобретали новые и новые методы, как помешать нашей съемке», — сказала Седлецкая.

Напомним, Медведчук является членом подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Нападения на журналистов

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