В Тайване разбился истребитель Mirage 2000

Тайбэй, , 08:07 — REGNUM В Тайване истребитель французского производства Dassault Mirage 2000 разбился при выполнении тренировочного полета. Об этом 8 ноября сообщила газета Taipei Times со ссылкой на командование Военно-воздушных сил.

Связь с самолетом пропала на 74 км к северу от портового города Цзилун. Сейчас в этом районе патрульные катера и авиатехника проводят поисковую операцию. Судьба пилота неизвестна.

Всего на вооружении Тайваня находится 60 истребителей Dassault Mirage 2000, которые были куплены у Франции в 1998 году.

Они составляют основу военно-воздушных сил острова наряду с американскими F-16 и истребителями IDF производства Тайвань.

Напомним, в мае истребитель Dassault Mirage 2000 разбился над Спорадами во время учений военно-воздушных сил Греции.

Пилот успел катапультироваться, прежде чем самолет упал в море. Причиной катастрофы стал отказ двигателя или неисправность оборудования.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы возможные причины крушения Ан-2 в Амурской области