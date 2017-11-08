Брошенные в хабаровской тайге рабочие из Бийска возвращаются домой

Ванино, Хабаровский край, , 08:41 — REGNUM Брошенные в хабаровской тайге рабочие из алтайского города Бийск отправляются домой. Работодатель пообещал прокурору погасить долг по зарплате перед людьми в ближайшие дни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ситуацию с рабочими взяли под контроль в прокуратуре, СК РФ в Ванинском районе, районные и поселенческие власти.

«Мы вышли на компанию, которая заключила с людьми контракты. Это компания из Бийска, «Глобус Тур Строй». Работодатель пообещал выплатить заработную плату в ближайшее время и вывезти их в родной город», — сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM исполняющий обязанности прокурора Ванинского района Михаил Коновалов.

Спустя 2 часа пришло сообщение от самих рабочих.

«Спасибо огромное редакции ИА REGNUM! После вашей публикации нам сразу позвонили и из следственного комитета, и из прокуратуры, еще раньше позвонил глава Ванинского района. Сейчас нам позвонил директор «Глобал Тур Строй» из Бийска, сказал, что билеты нам на самолет заказаны. Сегодня вечером мы выезжаем на поезде в Хабаровск, потом сразу домой. Спасибо!», — сказал рабочий Александр Беседин.

Попавшие в трудную ситуацию люди поблагодарили также руководство подразделения ОАО РЖД в Ванинском районе — заказчика работ, которые они выполняли.

«Они нам тоже звонили. Сказали, что деньги субподрядчику, СУ-38, перечислили и держат на контроле ситуацию до полного погашения долга перед нами», — добавил Александр Беседин.

Как сообщало ИА REGNUM, бригада рабочих из Бийска, Алтайский край, была завезена в Ванинский район Хабаровского края, в отдаленный таёжный поселок Кенада, где выполняла работы по замене шпал и рельсов. Людей оставили в мороз, в тайге, на три месяца без заработной платы, положенных по закону выплат на аренду жилья и питание. Люди жили в деревянном доме с размороженной системой отопления, чтобы топить печь — разбирали старый забор.

Работники не могли связаться с руководством компании и были вынужденны обратиться в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM. После запросов корреспондента к решению ситуации активно подключились местные власти.