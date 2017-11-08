На Камчатке председателя КСП подозревают в махинациях на 700 тыс. рублей

Петропавловск-Камчатский, , 05:52 — REGNUM На Камчатке председателя краевой контрольно-счётной палаты подозревают в превышении должностных полномочий. Ему вменяют похищение около 700 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СК России.

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Предварительно известно, что в 2016—2017 годах председатель КСП Камчатского края лично получил от подчинённых около 700 тыс. рублей, которые были выделены им в качестве премий.

Сотрудники объяснили следствию, что опасались негативных последствий, в том числе дисциплинарных взысканий, поэтому передавали руководителю деньги.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке начальник краевого управления МВД Росси Александр Сидоренко 28 сентября был задержан в аэропорту после прилёта из отпуска по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. На следующий день его отстранили от должности.