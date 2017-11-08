Моряки с арестованного в ОАЭ танкера вернутся в Приморье

Владивосток, , 03:21 — REGNUM Члены экипажа танкера «Каролина Винд», брошенные работодателем в порту Объединённых Арабских Эмиратов, вылетают в Приморский край 9 ноября. Такое заявление сделал конкурсный управляющий компании-судовладельца «Находка-Портбункер» Владислав Нуриев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Власти Приморья подключились к возвращению домой брошенных в ОАЭ моряков

К настоящему моменту заключены договоры с сотрудниками, которые сменят экипаж в порту Шарджа. На судне продолжат работу три моряка, ещё три приморца, на несколько месяцев заблокированных в ОАЭ, получили паспорта, визы, авиабилеты и 9 ноября вылетят в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, танкер «Каролина Винд», принадлежащий компании «Находка-Портбункер», арестовали из-за долгов перед «Газпромбанком». После того, как родственники моряков обратились в транспортную прокуратуру и попросили о содействии врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, брошенным в ОАЭ морякам завезли воду и продукты, перед ними частично погасили долги по зарплате.