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Горняки отравились ядовитым газом на востоке Китая

Происшествия

Из них восемь скончались в госпитале, несмотря на принятые меры по реанимации, сообщает правительство города Уань провинции Хэбэй на востоке КНР

Шицзячжуан, Китай, 8 ноября 2017, 01:19 — REGNUM  Восемь человек погибли в результате отравления на железном руднике городе Уань на востоке Китая, сообщает 7 ноября агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел 6 ноября в 15:00 по местному времени. Девять человек отравились ядовитым газом во время работы на руднике.

Из них восемь скончались в госпитале, несмотря на принятые меры по реанимации, сообщает правительство города Уань провинции Хэбэй на востоке КНР.

Шахта принадлежит компании Hanxing Mining, аффилированной с China Minmetal Corporation.

В связи с инцидентом инициировано расследование. О том, от отравления каким именно газом скончались рабочие также ничего не известно.

Напомним, что подобный инцидент произошел в июне 2017 года, когда девять человек на строительной площадке в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР погибли в результате отравления токсичным газом.

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