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Семь человек пострадали в массовом ДТП на Новорижском шоссе в Москве

Происшествия

Авария произошла на 22-м километре шоссе рядом с гипермаркетом «Глобус»

Москва, 8 ноября 2017, 01:01 — REGNUM  Семь человек пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей вечером 7 ноября на Новорижском шоссе в Москве.

По данным ГИБДД, недалеко от гипермаркета «Глобус» при въезде на парковку столкнулись автомобили KIA Sportage, Toyota RAV4 и Ford Escape Titanium.

В результате аварии одна и машин перевернулась и несколько человек оказались зажатыми в салоне.

К месту ДТП прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Въезд и выезд на парковку в настоящее время закрыт.

По информации Миниздрава, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё двое находятся в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются.

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Дорожно-транспортные происшествия

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