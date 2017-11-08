Семь человек пострадали в массовом ДТП на Новорижском шоссе в Москве

Москва, , 01:01 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей вечером 7 ноября на Новорижском шоссе в Москве.

По данным ГИБДД, недалеко от гипермаркета «Глобус» при въезде на парковку столкнулись автомобили KIA Sportage, Toyota RAV4 и Ford Escape Titanium.

В результате аварии одна и машин перевернулась и несколько человек оказались зажатыми в салоне.

К месту ДТП прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Въезд и выезд на парковку в настоящее время закрыт.

По информации Миниздрава, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё двое находятся в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются.