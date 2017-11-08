Расстрелявший прихожан церкви в Техасе сбежал из психиатрической больницы

Сазерленд-Спрингс, США, , 00:47 — REGNUM Расстрелявший прихожан баптистской церкви в Техас 26-летний Девин Келли проходил лечение в психиатрической больнице в штата Нью-Мексико, откуда в 2012 году совершил побег, передаёт телеканал KHOU.

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении редакции телеканала, мужчина был направлен в центр по оказанию медико-санитарных услуг в Санта-Терезе после того, как избил супругу и ребёнка.

Сообщается, что в докладе о побеге Келли был описан как «лицо, представляющее опасность для самого себя и окружающих» в связи с тем, что им предпринималась попытка проникновения в аэропорт в Нью-Мексико с оружием.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября житель американского города Сазерленд-Спрингс, расположенного на юге Техаса, устроил стрельбу в местной баптисткой церкви, в результате чего погибли 26 человек. Позже сам стрелок был обнаружен мёртвым в своем автомобиле, на котором он скрылся с места преступления.

Не одной из версий следствия, Келли совершил суицид, по другой — его мог застрелить местный житель. Точная причина смерти будет установлена по результатам паталогоанатомической экспертизы.

ФБР, по предварительным данным, не рассматривает произошедшее как террористический акт.

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