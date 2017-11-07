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Террористы из Восточной Гуты обстреляли Дамаск

Происшествия

Под обстрел попал район, где расположено посольство РФ

Дамаск, 7 ноября 2017, 20:48 — REGNUM  Отряды террористов, находящиеся в зоне деэскалации «Восточная Гута», расположенной к востоку от Дамаска, открыли огонь по столице Сирийской Арабской Республики из минометов и ракетного оружия. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает ливанский портал AMN.

Сообщается, что под обстрел со стороны боевиков попали несколько густонаселённых районов сирийской столицы.

Кроме того, были обстреляны кварталы, непосредственно примыкающие к посольству Российской Федерации.

Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали.

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Война в Сирии

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