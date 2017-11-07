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Обвиненного в домогательствах экс-министра Уэльса нашли мертвым

Происшествия

Ранее Карла Сарджента отстранили от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Лондон, 7 ноября 2017, 18:50 — REGNUM  Бывшего министра правительства Уэльса по вопросам регионального самоуправления и детства Карла Сарджента нашли мертвым после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает BBC.

Местные СМИ высказали предположение о возможном самоубийстве политика. Однако полиция не подтверждает его.

Напомним, 3 ноября Сарджента отстранили от должности министра и лишили членства в Лейбористской партии из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сам экс-министр отрицал свою вину и требовал провести независимое расследование.

После отставки Сарджент продолжал исполнять функции депутата Ассамблеи от избирательного округа Эйлин и Дисайд.

Свои соболезнования уже выразили лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и глава правительства Уэльса Карвин Джонс.

Ранее в отставку ушел глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон. Это произошло после того, как журналистка Джулия Хартли-Брюер обвинила его в домогательствах. По ее словам, инцидент произошел более десяти лет назад. Фэллон признался, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, однако уже давно попросил прощения за своё поведение.

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