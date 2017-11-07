У зоотехника, ставшего жертвой тигра, диагностированы серьезные повреждения

Калининград, , 18:22 — REGNUM Зоотехник Калининградского зоопарка, на которую накануне напал амурский тигр, находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении областной клинической больницы.

«Травмы туловища, травмы конечностей и грудной клетки. Повреждения серьезные», — сообщил калининградским «Вестям» заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Макаревич.

По предварительным данным, полученным в ходе служебного расследования, причиной трагедии послужило нарушение сотрудником техники безопасности во время работы на объекте, сообщили в пресс-службе зверинца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 44-летняя работница зоопарка стал жертвой тигра, который набросился на нее во время уборки вольера. Человека спасли посетители, которые стали бросать в хищника подручные предметы — камни, стулья.

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