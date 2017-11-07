Вторник, 7 Ноября 2017 года
19:25:08 МСК

У зоотехника, ставшего жертвой тигра, диагностированы серьезные повреждения

Происшествия

В Калининградском зоопарке начата служебная проверка

Калининград, 7 ноября 2017, 18:22 — REGNUM  Зоотехник Калининградского зоопарка, на которую накануне напал амурский тигр, находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении областной клинической больницы.

«Травмы туловища, травмы конечностей и грудной клетки. Повреждения серьезные», — сообщил калининградским «Вестям» заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Макаревич.

По предварительным данным, полученным в ходе служебного расследования, причиной трагедии послужило нарушение сотрудником техники безопасности во время работы на объекте, сообщили в пресс-службе зверинца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 44-летняя работница зоопарка стал жертвой тигра, который набросился на нее во время уборки вольера. Человека спасли посетители, которые стали бросать в хищника подручные предметы — камни, стулья.

Читайте ранее в этом сюжете: В калининградском зоопарке амурский тигр напал на зоотехника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зоопарки, океанариумы

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить