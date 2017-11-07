Сумка террориста: на Ямале полиция проявила бдительность

Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:05 — REGNUM В Новом Уренгое были эвакуированы люди из здания вокзала. За полчаса была проверена сумка, оставленная одним из пассажиров, передает «Север-пресс».

На фоне очередной волны «телефонного терроризма», прокатившейся 7 ноября в Тюменской области и Югре, бдительность посетителей вокзала в Новом Уренгое была вполне оправдана. Как сообщил ИА «Север-Пресс» начальник вокзала Олег Соловьёв, человек в холле оставил сумку. Правоохранители эвакуировали людей из общественного места. Кинологи с собаками проверили сумку и помещение. Взрывчатка не обнаружена. Причем был найден человек, беззаботно оставивший свою сумку без присмотра.

Отметим, что с 5 ноября в России вновь активизировались «телефонные террористы», которые взбудоражили страну в октябре. Сегодня, 7 ноября, они атаковали Тюмень, Омск, а также крупные города Ханты-Мансийского округа. Были эвакуированы тысячи человек из торговых центров и школ.

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