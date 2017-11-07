Тюмень: адвокат и его подельники приговорены за взятку в 40 млн рублей

Тюмень, , 16:22 — REGNUM В Тюменской области вынесен приговор в отношении адвоката и предпринимателей, обещавших решить проблемы неуплаты налогов бизнесмену из Нижневартовска за многомиллионную взятку. Представителей «беловоротничковой» преступности приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Следствием и судом установлено, что с ноября 2014 года адвокат одной из тюменских коллегий выступал в ходе следствия в интересах доверителя — предпринимателя города Нижневартовска по факту его уклонения от уплаты налогов. Бизнесмену вменялась неуплата налога на добавленную стоимость в размере 123 млн рублей. В марте 2015 адвокат подозреваемого встретился с коллегой, пообещавшим ему через друзей-предпринимателей из Москвы связаться с высокопоставленными силовиками, вплоть до первых лиц Следственного комитета РФ, которые за 40,5 млн рублей решат проблему нижневартовского бизнесмена.

Бизнесмен через компаньона передал своему адвокату 40,5 млн рублей. Тот в свою очередь передал 30 млн рублей коллеге для дальнейшего оказания содействия в прекращении уголовного дела. Были переданы деньги и московским предпринимателям. Однако никто в этой цепочке не имел заявленных связей, и скорее всего и не намеревался спасать нижневартовского бизнесмена от уголовного преследования. Десятки миллионов были просто присвоены. Когда бизнесмен понял, что его обманули, было заведено уголовное дело по факту мошенничества в крупных размерах.

Адвоката, присвоившего 10 млн рублей, суд приговорил к пяти годам лишения свободы, московских предпринимателей — к трем и к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С осужденных была взыскана украденная сумма. Юрист-посредник активно сотрудничал со следствием и тем самым избежал наказания.

Примечательно, что проведенная в рамках следствия проверка неуплаты НДС выявила, что фирма нижневартовского бизнесмена должна была государству 21 млн рублей, а не 123. Предприниматель, попавшийся на удочку мошенников, также был осужден, но попал в итоге под амнистию в честь 70—летия Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, аналогичное дело рассматривалось в Оренбурге в 2016 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат обещала клиентке за мзду переквалифицировать через следователя статью уголовного кодекса на менее тяжкую. За это недобросовестный защитник запросил взятку в размере 2,7 млн рублей. Суд приговорил в итоге адвоката к наказанию в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. рублей.

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