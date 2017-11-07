ФСБ распространило видео с задержанием членов «Артподготовки»*

Москва, , 15:50 — REGNUM Участники запрещенного в России движения «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задерживались силами Федеральной службы безопасности в квартирах, автомобилях и на улице, соответствующее видео 7 ноября было опубликовано в сети интернет.

Спецоперация прошла 3 ноября 2017 года, накануне так называемой «революции», в ходе которой члены экстремистского движения намеревались устроить массовые беспорядке в Москве и крупных городах России. В частности, сторонники беглого блогера Вячеслава Мальцева, разыскиваемого в России за сепаратизм и экстремизм, планировали поджоги зданий и нападения на сотрудников полиции.

На видео продемонстрировано несколько операций по задержанию подозреваемых в квартирах, автомобилях и на улице. В ходе обысков были обнаружены химикаты, самодельные взрывные устройства и оружие.

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Один из задержанных признался, что является участником движения «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и что он планировал выехать для «участия в революционных действиях» против «действующего режима».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники сейчас в ФСБ решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по статье 30 и части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

Сотрудники спецслужбы также сообщили, что деятельность ячеек «Артподготовки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресечена в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

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