Перформанс с красным флагом провела активистка Femen на Украине

Киев, , 15:40 — REGNUM Активистка украинской организации «Femen» устроила 7 ноября провокационную акцию в центре Киева, сообщают «Украинские новости».

Согласно сообщению, девушка решила привлечь внимание жителей столицы Украины перформансом на высоком постаменте, на котором установлен памятник-пушка. Забравшись на постамент, девушка сняла с себя всю одежду выше пояса, зажгла фальшфейер и стала скандировать «Долой шоколадную гидру!».

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При этом феминистка написала на своем теле «Revolution 2017» и взяла в руки красный флаг, таким образом приурочив в стиле постмодерна акцию ко дню Великой октябрьской социалистической революции.

Решив не останавливаться, девушка спустя некоторое время слезла с памятника-пушки, надела красный платок и побежала в сторону здания Верховной рады. На этом моменте перформанса феминистку задержала полиция.

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Напомним, в июле 2017 года главы Белоруссии и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко подписывали документы о взаимном сотрудничестве. В этот момент в зал с криком «Жыве Беларусь!» ворвалась полуобнаженная активистка Femen, однако ее быстро схватила охрана.

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