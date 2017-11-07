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В Ельце по подозрению в убийстве начальника арестован майор МЧС

Происшествия

Происшествие случилось 4 ноября

Елец, Липецкая область, 7 ноября 2017, 14:56 — REGNUM  В Липецкой области арестован заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (УНД и ПР) по Елецкому району МЧС России майор ЮрийТуртаев по подозрению в убийстве своего начальника подполковника Максима Зайцева. Соответствующее решение было вынесено 6 ноября Елецким городским судом.

Об аресте ходатайствовал следователь СУ СК России по Липецкой области.

Напомним, 4 ноября 2017 года на территории частного домовладения было обнаружено тело начальника УНД и ПР по Елецкому району МЧС России по Липецкой области подполковника Максима Зайцева с множественными ножевыми ранениями в области груди и шеи.

Местные СМИ сообщили, что 4 ноября на территории частного домовладения отдыхало руководство МЧС, которое «обмывало» новую должность майора Туртаева.

По официальной информации причины и обстоятельства убийства уточняются.

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