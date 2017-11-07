В Липецкой области начальница почтового отделения обкрадывала пенсионеров

Грязи, Липецкая область, , 14:43 — REGNUM В Липецкой области следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летней начальницы почтового отделения, которая воровала деньги, предназначенные для выплат пенсий и дивидендов, сообщила 7 ноября пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Подозреваемая работала руководителем Грязинского почтамта регионального УФПС, и с июля по сентябрь 2017 года совершила кражу в сумме 80 тысяч рублей. Соответствующее заявление в правоохранительные органы подали жители села.

«Своих законных выплат в общей сумме более 80 тысяч рублей не получили воемь жителей села, заявившие о противоправных действиях сотрудницы почты в правоохранительные органы», — говорится в сообщении следственного комитета.

В ходе следственных мероприятий подозреваемая признала вину и раскаялась в содеянном преступлении. Она также возместила часть средств пострадавшим пенсионерам. Уголовное дело в отношении начальницы возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), в настоящее время проводятся необходимые действия для выяснения всех обстоятельств преступления.

В случае, если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

Ранее в Воронеже в суд было передано уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального филиала «Почты России». Он обвиняется в совершении четырех преступлений, в том числе по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

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