Путин поручил направить пострадавшему от тайфуна Вьетнаму $5 млн

Москва, , 14:37 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, президент России распорядился оказать гуманитарную помощь Республике Вьетнам, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил выделить средства в размере 5 миллионов долларов.

Президент России выразил надежду, что данная инициатива будет услышана и страны — участницы саммита АТЭС во Вьетнаме также проявят солидарность с вьетнамским народом.

В Кремле уточнили, что чрезвычайную ситуацию во Вьетнаме президент России осудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым, главой МЧС Владимиром Пучковым и главой Минфина Антоном Силуановым.

По словам главы МЧС, в настоящее время к вылету во Вьетнам готовится самолёт Ил-76, который доставил в пострадавшие районы страны гуманитарную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября на на центральную часть Вьетнама обрушился ураган Дамри. Стихия унесла жизни более 60 человек, 28 числятся пропавшими без вести.

Полностью разрушено свыше 2 тысяч домов, более 80 тысяч повреждено. Более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища из-за затопления.

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