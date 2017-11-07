Гражданка Украины пыталась скрытно ввезти в Крым более двух млн рублей

Симферополь, , 13:51 — REGNUM Российские пограничники на границе республики Крым обнаружили у гражданки Украины, следовавшей в Симферополь, более двух млн рублей, спрятанных под одеждой, сообщает 7 ноября пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Жительница Кривого Рога везла в поясе из эластичного бинта $31 тыс. и три тыс. евро. Она заявила, что деньги прятала от украинских пограничников.

«В ходе опроса женщина пояснила, что деньги «везла детям для покупки квартиры в Крыму, декларировать не захотела, побоявшись, что их отнимут в украинском пункте пропуска», — указано в сообщении пресс-службы Погрануправления.

Все эти банкноты были изъяты пограничниками и переданы таможенникам Джанкойского поста. В данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела по этому факту.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября украинские правоохранительные органы задержали организованную преступную группу, переправлявшую оружие с Украины в Россию под видом автомобильных запчастей.

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