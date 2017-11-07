Дым в аэропорту Внуково вызван тлением кабеля

р-он Внуково, Москва, , 13:47 — REGNUM Задымление в терминале А московского аэропорта Внуково произошло по причине тления кабельной проводки, сообщили 7 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Тление кабеля было обнаружено на минус восьмом этаже аэропорта. Запах гари достиг минус первого этажа здания, где происходит выдача багажа.

Пожарные службы города совместно с пожарной охраной аэропорта ликвидируют причину задымления.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября источник в экстренных службах сообщил, что в аэропорту Внуково произошло задымление в терминале А. Причины происшествия не уточнялись.

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