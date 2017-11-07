Тела 26 девушек обнаружены у берегов Италии

Рим, , 13:09 — REGNUM У берегов Италии были обнаружены тела 26 девушек. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что большая часть погибших была в надувной лодке, три тела находились за бортом. Прокуратура Италии расследует их гибель.

«Есть подозрения, что они (девушки), возможно, подверглись сексуальному насилию и были убиты при попытке пересечь Средиземное море», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, погибшим девушкам было от 14 до 18 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала ноября 2017 г. отправки лодок с мигрантами из Ливии возобновились с новой силой. Так, только за 3 ноября береговая охрана Италия спасла более 760 беженцев.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за январь — октябрь 2017 года в Средиземном море были спасены 142 913 человек, 75% из которых доставили в Италию.

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