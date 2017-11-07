Штормовой ветер в Красноярске: город приходит в себя, мэр – выходит из себя

Красноярск, , 12:57 — REGNUM В Красноярске продолжают ликвидировать последствия штормового ветра, бушевавшего 4 ноября. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, в мэрии Красноярска, на сегодняшний день в городе восстановлено электроснабжение, отремонтированы кровли, убраны обрывки рекламных баннеров, введены в строй светофорные объекты.

О проделанной работе руководители районных администраций рассказали мэру Красноярска Сергею Ерёмину в рамках селекторного совещания 7 ноября. По информации городских властей, сейчас продолжается работа по уборке сломанных веток и деревьев.

«На все телефоны диспетчерских служб только 4 ноября поступило более 8 тысяч обращений, однако очень многие люди просто не смогли дозвониться. К числу недозвонившихся в службу «005» можно причислить и меня. В субботу утром (4 ноября — прим. ИА REGNUM ) я не мог связаться с диспетчерами, поэтому подтверждаю: система работает неадекватно современным условиям. Нужно принимать меры для того, чтобы изменить ситуацию», — заявил Ерёмин.

При этом некоторые красноярские СМИ сообщили о том, что градоначальник буквально «пришёл в ярость», пробуя дозвониться в «005».

В итоге, как сообщили в мэрии, руководителю департамента городского хозяйства Игорю Титенкову поручено подумать над усилением технической поддержки диспетчерской службы, так как одномоментный приём телефонных звонков должен быть увеличен.

Добавим, в департаменте горхозяйства сумму ущерба от непогоды ИА REGNUM назвать не смогли.

«Ущерб полностью ещё не подсчитан, так как продолжаются работы по восстановлению. Все основные контраварийные мероприятия выполнены, сейчас идёт вывоз поваленных деревьев и сломанных веток, уборка мусора. Всё ликвидируется в рамках мероприятий по содержанию города. Также ликвидацией последствий занимаются предприятия. Жертв и пострадавших нет», — заверили в департаменте.

Напомним, погода в Красноярске ухудшилась в ночь с 3 на 4 ноября. Порывы ветра достигали 15 метров в секунду, местами — до 23 метров в секунду. Штормовой ветер повредил кровли жилых домов и административных зданий, повалил деревья. Светофорные объекты и линии электропередач были выведены из строя.

В ликвидации последствий стихии участвовал и Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России. Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском региональном центре МЧС, спасатели освобождали дворы, проезды и пострадавшие автомобили от упавших деревьев, ликвидировали угрозу падения повреждённых оконных и балконных конструкций, кровель и заборов. Очистили от упавших деревьев территорию одного из детских садов в центре Красноярска и участок федеральной трассы около города Дивногорска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Красноярск серьёзно пострадал от сильного ливня.

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Последствия непогоды устраняли в 42 домах в частном секторе. Также подтопление произошло в 193 многоквартирных домах. В городе были зафиксированы размывы грунта, провалы, разрушения откосов.

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