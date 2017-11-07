В Сургуте и Нижневартовске эвакуируют школы после звонка об угрозе взрыва

Нижневартовск, Югра, , 12:54 — REGNUM В Нижневартовске и Сургуте эвакуируют школы и торговые центры после анонимного сообщения о возможной угрозе взрыва, сообщает 7 ноября департамент общественных и внешних связей Югры.

По предварительной информации, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании неких общественных мест без конкретного указания адресов или объектов.

В результате было принято решение об эвакуации некоторых школ и торговых центров «Сургут Сити Молл», «Союз», «Центральный рынок», «Агора» и «Лента».

Сообщений об обнаружении взрывных устройств пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение октября 2017 года в 52 городах России телефонные террористы «заминировали» свыше 1,3 тысяч различных мест массового скопления людей.

Как заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, телефонные террористы, сообщающие об угрозах взрывов в различных регионах в России, звонят из-за границы, используя интернет-телефонию и компьютерные программы — спам-боты.

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