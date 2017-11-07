В Ленобласти 11 машин столкнулись на трассе, которую обработали от гололеда

Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Дорога на Приозерск в Ленинградской области перекрыта из-за массового ДТП. Причиной аварии с участием 11 автомобилей могло послужить обледенение трассы. Об этом сегодня, 7 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИББД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 9:30 утра в районе поселка Сосново, на 70 км Новоприозерского шоссе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Aveo в результате обледенения трассы не справился с управлением и врезался в ограждение. Следовавший за ним грузовик попытался затормозить, но его также занесло. Авария спровоцировала столкновение еще порядка 9 автомобилей.

В результате ДТП водитель Chevrolet Aveo получил травмы легкой степени тяжести.

По данным дорожной полиции, дорога на Приозерск закрыта. В дорожной полиции просят водителей выбирать пути объезда.

«Там лед аж блестит сам проезжал там», — утверждают водители, комментируя сообщение об аварии в соцсетях.«Машин уже 13. Гололёд на дороге, а дорожники спят ещё», — сетуют автолюбители.«Соблюдать скоростной режим нужно! И вот таких проблем не будет», — уверены другие.

Вместе с тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», еще до аварии дорога была обработана противогололедными материалами, а температура в момент ДТП была плюсовой.

«У нас есть документальное подтверждение, справка GPS, что наши машины прошли от Мурино до Сосново примерно с 8:30 до 9:30. При этом температура воздуха была порядка 1 градуса выше нуля, замерзания не могло быть, это зафиксировали наши станции», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Напомним, в дорожная полиция рекомендует соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

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