Вторник, 7 Ноября 2017 года
13:24:31 МСК

В терминале аэропорта Внуково произошло задымление

Происшествия

Пожарные службы выехали к месту происшествия

р-он Внуково, Москва, 7 ноября 2017, 12:43 — REGNUM  В московском аэропорту Внуково произошло задымление, сообщает 7 ноября Life.

По предварительным данным, задымление произошло в терминале А. Пожарные службы выехали к месту предполагаемого происшествия.

Официального подтверждения информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2017 года в аэропорту Внуково произошел сбой в системе обработки багажа.

По словам представителя пресс-центра аэропорта, сбой произошел по причине неисправности программного обеспечения багажной системы.

Читайте ранее в этом сюжете: Во «Внуково» вышла из строя система обработки багажа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в аэропортах

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить