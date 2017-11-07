В терминале аэропорта Внуково произошло задымление

р-он Внуково, Москва, , 12:43 — REGNUM В московском аэропорту Внуково произошло задымление, сообщает 7 ноября Life.

По предварительным данным, задымление произошло в терминале А. Пожарные службы выехали к месту предполагаемого происшествия.

Официального подтверждения информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2017 года в аэропорту Внуково произошел сбой в системе обработки багажа.

По словам представителя пресс-центра аэропорта, сбой произошел по причине неисправности программного обеспечения багажной системы.

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