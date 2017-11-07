В РФ вернули школьницу, которую в Турции насильно удерживал отец

Москва, , 12:28 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, в Россию вернулась 15-летняя школьница, которую в Турции насильно удерживал ее отец, сообщили в Следственном комитете РФ.

Возвращение девочки стало возможным после вмешательства следственных органов СК РФ, Уполномоченного по правам ребенка и МИД России.

В настоящее время Главным следственным управлением СК РФ по г. Санкт-Петербургу выясняются все обстоятельства выезда девочки в Турцию, условия проживания, отношения в семье и школе.

Кроме того, будет исследована переписка в социальных сетях.

Также правоохранительными органами проверяются действия или бездействие контролирующих органов.

Позже по обстоятельствам произошедшего допросят школьницу. Беседа будет проходить с участием психолога и педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 октября школьница из Санкт-Петербурга с телефона подруги отправляла бабушке сообщения с призывом о помощи.

Девочка писала о том, что отец насильно удерживает ее в Турции и применяет к ней физическое насилие. Она высказывала мысли о самоубийстве, если ей откажут в помощи.

По данному факту СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до покушения на самоубийство»).

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