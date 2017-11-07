Российского журналиста выдворили с Украины

Киев, , 12:28 — REGNUM Журналиста РИА «Новости» Захара Виноградова выдворили с Украины 7 ноября по неизвестным причинам, сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, инцидент произошел в Конотопе. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) сняли российского журналиста с поезда «Киев — Одесса» во время проверки документов, после чего Виноградову объявили, что ему запрещен въезд на Украину в течение пяти лет и что он будет немедленно выслан из страны.

Читайте также: За «вред и пропаганду»: журналистку Курбатову выдворили с Украины

Журналисту не уточнили, по каким причинам было принято решение о запрете посещения им Украины. При этом в СБУ заявили, что российский корреспондент вел «антиукраинскую деятельность», но в чем именно она заключалась — неизвестно.

Читайте также: В ОБСЕ обеспокоены высылкой журналистов из Украины

Напомним, киевские власти регулярно нарушают свободу слова и права СМИ, насильно депортируя иностранных журналистов из страны по надуманным поводам. Так, в августе 2017 года с Украины выдворили и запретили въезд в страну двум российским журналистам, а в октябре — еще одному корреспонденту, работающему на телеканале НТВ.

Читайте ранее в этом сюжете: Въезд закрыт: Еще один российский журналист выслан Киевом