Названы возможные причины крушения Ан-2 в Амурской области

Экимчан, Амурская область, , 11:22 — REGNUM Причиной крушения самолета Ан-2 в Амурской области могли стать техническая неисправность, нарушения в действиях экипажа или неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

«В качестве основных причин катастрофы следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Для установления причины смерти и характера телесных повреждений погибшего члена экипажа назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Амурской области при вылете с аэродрома потерпел катастрофу легкомоторный самолет Ан-2. ЧП произошло в поселке городского типа Экимчан Селемджинского района. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек. Всего на борту воздушного судна находились двое пилотов.

По факту крушения самолета Ан-2 было возбуждено уголовное дело.

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