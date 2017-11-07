В Кабуле боевики атаковали здание частной телевизионной станции

Кабул, , 11:21 — REGNUM В столице Афганистана неизвестные боевики атаковали здание частной телевизионной станции «Шамшад», передает 7 ноября местный телеканал 1TV.

Перед атакой у здания телеканала в Кабуле прогремел взрыв, затем последовала стрельба. Телевизионный журналист Хашмат Станикзай сообщил, что видел, как несколько его коллег были убиты или ранены.

Сотрудник службы безопасности сообщил, что нападавших было трое: террорист-смертник привел в действие взрывное устройство и уничтожил себя, затем в здание ворвались два боевика в полицейской форме.

Во время атаки был ранен главный редактор телеканала. Большинство сотрудников Shamshad TV были эвакуированы из здания прибывшими сотрудниками полиции. Раненых госпитализировали, им оказана медицинская помощь. В настоящий момент продолжается операция по зачистке здания от боевиков.

Подчеркивается также, что вооруженная оппозиционная группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не причастна к нападению на телеканал, об этом заявил представитель организации.

Отметим, ситуация в Афганистане за последние месяцы сильно осложнилась. Правительственные войска не справляются с угрозой, исходящей от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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