В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь

Киев, 7 ноября 2017, 11:05 — REGNUM Неизвестные залили цементом мемориал «Вечный огонь» в Киеве в ночь на 7 ноября, сообщает украинский телеканал «Эспрессо».
Об инциденте в центре украинской столицы в полицию сообщил прохожий.
«Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще 8 ведер», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, после того, как в 2014 г. в результате госпереворота к власти на Украине пришли украинские националисты, осквернения советских памятников регулярно совершаются по всей стране.
Причем вандалы оскверняют как памятники советским солдатам, защищавших народ Украины в Великой Отечественной войне, так и советским культурным и политическим деятелям.
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