Вторник, 7 Ноября 2017 года
11:51:37 МСК

В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь

Происшествия

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов

Киев, 7 ноября 2017, 11:05 — REGNUM  Неизвестные залили цементом мемориал «Вечный огонь» в Киеве в ночь на 7 ноября, сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

Об инциденте в центре украинской столицы в полицию сообщил прохожий.

«Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще 8 ведер», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, после того, как в 2014 г. в результате госпереворота к власти на Украине пришли украинские националисты, осквернения советских памятников регулярно совершаются по всей стране.

Причем вандалы оскверняют как памятники советским солдатам, защищавших народ Украины в Великой Отечественной войне, так и советским культурным и политическим деятелям.

Читайте также: В Харьковской области осквернена братская могила советских солдат

А также: В Полтаве неизвестные надругались над памятником Ватутину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война памятников на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить