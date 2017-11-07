В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь

Киев, , 11:05 — REGNUM Неизвестные залили цементом мемориал «Вечный огонь» в Киеве в ночь на 7 ноября, сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

Об инциденте в центре украинской столицы в полицию сообщил прохожий.

«Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще 8 ведер», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, после того, как в 2014 г. в результате госпереворота к власти на Украине пришли украинские националисты, осквернения советских памятников регулярно совершаются по всей стране.

Причем вандалы оскверняют как памятники советским солдатам, защищавших народ Украины в Великой Отечественной войне, так и советским культурным и политическим деятелям.

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