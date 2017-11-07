В Саратовской области ребенок захлебнулся в биотуалете

Саратов, , 10:55 — REGNUM В Саратовской области в Марксовском районе организовано проведение доследственной проверки по факту гибели девятимесячного мальчика. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР региона по взаимодействию со СМИ Екатерина Котлова, ребенка нашли захлебнувшимся в биотуалете в квартире по месту жительства.

«По предварительным данным, днем 5 ноября в квартире дома, расположенного в одном из населенных пунктов Марксовского района, мать обнаружила своего 9-месячного ребенка, голова и верхняя часть туловища которого погружены в ведро «биотуалета». Женщина попыталась оказать ему помощь, однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика», — пояснила Котлова.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии, назначено судебно-медицинское исследование. Следователями СК изучаются условия жизни и воспитания ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе действиям сотрудников органов системы профилактики следователи дадут соответствующую юридическую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Татищевском районе Саратовской области проводилась доследственная проверка по факту гибели годовалого ребенка в резервуаре с водой, сделанном тракторной шиной. Каких-либо телесных повреждений у ребенка обнаружено не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области ребенок утонул в шине, заполненной водой