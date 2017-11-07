В Красноярском крае перевернулся автобус, десять человек пострадали

Красноярск, , 10:15 — REGNUM В Рыбинском районе Красноярского края перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Нижняя Пойма — Красноярск», в результате аварии пострадали десять человек, сообщает 7 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«По предварительным данным, в момент ДТП в салоне находилось 34 пассажира, 10 из которых потребовалась медицинская помощь. Сотрудники ГИБДД организовали автобус для обогрева участников автоаварии», — говорится в сообщении.

Местные СМИ со ссылкой на ГИБДД сообщили, что серьезных травм у пассажиров автобуса нет, но медики продолжают работать на месте ДТП.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии. На место ДТП выехал начальник регионального УГИБДД ГУ МВД России Алексей Членов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по делу о ДТП в Югре глава СК РФ Александр Бастрыкин временно отстранил от исполнения служебных обязанностей троих подчиненных. Решение было принято в связи с многочисленными жалобами, сопровождающими расследование дела об аварии пассажирского автобуса в ХМАО.

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