У Белого дома задержали мужчину, который хотел убивать «белых полицейских»

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM В США сотрудники секретной службы задержали мужчину, который заявил о желании убить «всех белых полицейских в Белом доме», сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление службы.

Мужчина по имени Майкл Арега был задержан возле Белого дома. Отдел разведки Секретной службы получил предупреждение о необходимости его розыска из департамента полиции округа Монтгомери штата Мэриленд.

Арега приехал в Вашингтон из Далласа (штат Техас) Его заметили и задержали 6 ноября в сотне метров от резиденции президента США возле парка Лафайет-сквер.

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Этот инцидент произошел через сутки после трагедии в штате Техас, где белый американец застрелил в церкви 26 человек. На странице Арега в сети Facebook были записи с призывами «восстановить справедливость в мире во имя Иисуса Христа».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Девин Келли ворвался в баптистскую церковь в городе Сазерленд-Спрингс в Техасе и открыл огонь по прихожанам. Погибли 26 человек, включая детей и беременную женщину, десятки получили ранения. Соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп.

Слова сочувствия в связи с гибелью людей направил американскому лидеру президент России Владимир Путин.

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