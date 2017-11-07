Строителей Приамурья обвиняют в мошенничестве с проектом Минвостокразвития

Петропавловск-Камчатский, , 08:55 — REGNUM Камчатские предприниматели подали в суд на компанию из Амурской области за срыв проекта, профинансированного Министерством РФ по развитию Дальнего Востока. На трассу для Озерновского горно-металлургического комбината было выделено свыше 700 млн рублей, сообщает ИА REGNUM.

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В договоре между ООО «Озерновский ГМК» и ООО «МегаСтрой» говорится, что амурская фирма должна проложить на полуострове трассу для Озерновского горно-металлургического комбината. Проект субсидиями на сумму более чем 700 млн рублей поддержало Минвостокразвития РФ. Заказчик перечислил подрядчику около 16 млн рублей.

Представитель пострадавшей стороны пояснил АСН24, что договор подряда был заключён ещё 23 августа, однако по настоящее время исполнитель к работам не приступил.

Руководство «Озерновского ГМК» подозревает подрядчика в мошенничестве, соответствующее заявление подано в правоохранительные органы. Заказчик через Арбитражный суд потребовал обязать «МегаСтрой» вернуть 16 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, статус резидентов территорий опережающего развития и свободных портов на Дальнем Востоке получили 555 компаний. Они намерены инвестировать в экономику региона 2,4 трлн рублей.