На территории Китая зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5

Чэнду, Китай, , 08:48 — REGNUM Национальное сейсмологическое бюро КНР сообщило о регистрации подземных толчков магнитудой 4,5 на территории провинции Сычуань. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступила.

Первые подземные толчки были зафиксированы в ночь с 6 на 7 ноября. Сразу после основного землетрясения последовало несколько афтершоков. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16 км, более чем в 100 км до ближайшего крупного населенного пункта, пишет «Наньцзао жибао».

Движение по железным дорогам в ряде уездов провинции Сычуань приостановлено. Специалисты обследуют железнодорожное полотно на предмет разрушений, ожидается, что восстановление железнодорожного сообщения произойдет уже к полудню 7 ноября.

В августе на территории Сычуани произошло землетрясение магнитудой 7,0. В результате природной катастрофы погибли 25 человек, еще шестеро граждан КНР пропали без вести. С травмами различной степени тяжести в больницы были доставлены более 500 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти КНР подтвердили информацию о травмировании двух иностранных граждан в результате разрушительного землетрясения в провинции Сычуань. В больницы за медицинской помощью обратились гражданин Франции и жительница Канады.

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