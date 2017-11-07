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В Сиднее автомобиль снес стену начальной школы, два ребенка погибли

Происшествия

Во время занятий в классе находились 24 ребенка

Сидней, Австралия, 7 ноября 2017, 08:37 — REGNUM  В Австралии двое детей погибли и еще 21 получили ранения после того, как автомобиль протаранил стену учебного класса в школе на юго-западе Сиднея, передает 7 ноября австралийское издание ABC.

Тревожный сигнал в спасательную службу поступил 6 ноября около 9:45 утра по местному времени. На место трагедии было отправлено 16 автомобилей. Два мальчика в возрасте восьми лет получили тяжелые травмы, после чего их отвезли в детскую больницу Уэстмид, где они умерли.

Еще трое были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Большинство детей получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь на месте. Всего во время занятий в классе находились 24 ребенка.

За рулем автомобиля Toyota Kluger, протаранившего стену школы, находилась 52-летняя женщина. Она не пострадала и была доставлена в больницу для обязательной проверки крови и мочи.

Позже представитель полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит сообщил, что данную аварию в правоохранительных органах не склонны расценивать как преднамеренные действия, однако предстоит расследовать все обстоятельства данного происшествия.

Ранее 20-летний житель Сиднея Тамим Хайя признал себя виновным в подготовке теракта в Австралии.

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