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В Японии из-за угрозы теракта эвакуировали университет Васэда

Происшествия

В полицейское управление поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва учреждения

Токио, 7 ноября 2017, 08:16 — REGNUM  Все студенческие городки-кампусы Университета Васэда в Японии эвакуировали 7 ноября из-за угрозы теракта, сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что эвакуацию провели после того, как на сайте Токийского полицейского управления появилась анонимная запись с угрозой взрыва одного из объектов университета. В сообщении говорилось, что один из кампусов вуза взорвут в период с 9:00 до 14:00 по местному времени.

Вход на территорию объекта закрыт и для студентов, и для персонала. Сейчас специалисты ищут взрывное устройство на территории кампусов. Пока бомбу не обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке частично эвакуировали университет Пейса из-за угрозы теракта. В полицию поступил звонок, что к учреждению направляется мужчина с оружием. Предполагаемого террориста заметил один из студентов университета.

Всех студентов эвакуировали, некоторые из учащихся закрылись в учебных классах. Правоохранители задержали злоумышленника.

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